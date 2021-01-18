Аренда квартир в 2020 году подешевела в Москве и большинстве миллионников

Размер арендной платы в Москве, Санкт-Петербурге и еще девяти городах-миллионниках подешевел в течение 2020 года, указано в исследовании сервиса «Мир Квартир». Значительней всего ставки аренды снизились в Казани: съем однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартир по итогам 2020 года стоит на 9,5%, 13% и 16,8% меньше, чем годом ранее.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 37,9 тыс. руб. (10,9%), двухкомнатной — 45,4 тыс. руб. (12,9%), а трехкомнатной — 55,1 тыс. руб. (13,9%). В Санкт-Петербурге средняя арендная ставка составляет 23,2 тыс. руб. (11,4%), 32,2 тыс. руб. (14,5%) и 45,4% (13,2%) соответственно. Генеральный директор «Мир Квартир» Павел Луценко связывает снижение ставок с оттоком рабочей силы из двух крупнейших городов — «отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся для многих возможности работать удаленно».

Авторы исследования указывают, что жилье элитного сегмента при анализе не рассматривалось. В числе городов с населением больше 1 млн человек, в которых арендная плата подорожала,— Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самара. Аренда квартир в 70 городах России с населением больше 300 тыс. человек в среднем подорожала 13,4 тыс. руб. для однокомнатных квартир и до 18,2 тыс. и 24,1 тыс. руб. — для двух- и трехкомнатных (+6,6%, +3,4% и +2,1% соответственно).

Как изменилась стоимость квартир и их аренды в Москве — в материале “Ъ FM” «Квартиры не торопятся с окупаемостью».