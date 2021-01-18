ВЭБ.РФ может получить функции арбитражного управляющего

Минэкономики предлагает дать ВЭБ.РФ возможность осуществлять полномочия корпоративного управляющего в рамках дел о банкротстве отдельных категорий должников — как самостоятельно, так и через специально создаваемую для этого «дочку», не имеющую права заниматься предпринимательской деятельностью. Такую норму ведомство включило в обновленную версию законопроекта о масштабной реформе института банкротства.

Напомним, проект разработан для повышения доли восстановивших работу предприятий. Сейчас он дорабатывается после замечаний Государственно-правового управления президента (ГПУ). В отношении каких именно должников у госкорпорации могут появиться такие полномочия, будет определять правительство.

От идеи наделить функциями арбитражных управляющих (АУ) в делах о банкротстве стратегических предприятий другие госкорпорации — «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос», Минэкономики, как следует из проекта, отказалось. В документе предусматривается лишь возможность создания ими «дочек», которые будут наделяться такими полномочиями. Такая поправка, видимо, связана с замечаниями ГПУ, которое указывало на возможность конфликта интересов при непосредственном осуществлении госкорпорациями функций АУ.

Отметим, сейчас за исключением Агентства по страхованию вкладов в качестве арбитражных управляющих могут выступать только физлица. Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагал создать в России и институт корпоративных управляющих, разрешив назначение в качестве АУ для ведения процедуры банкротства и юрлиц, в том числе занимающихся коммерческой деятельностью.

Как РСПП предложил создать институт корпоративного управляющего, читайте в публикации “Ъ” «Банкротство с юридическим лицом».