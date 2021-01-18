Летные испытания закончились в сугробе

Досадный инцидент произошел на аэродроме в подмосковном Жуковском: новейший российский самолет МС-21-300, благополучно совершив очередной испытательный полет и приземлившись, уже на пробеге сорвался с полосы, съехал в поле и застрял в снегу. Пилоты не пострадали, а сам лайнер «видимых повреждений» не получил. Причиной заноса могла стать неисправность тормозов или специфика работы реверса в условиях испытаний. Стоит отметить, что тест проходила машина с двигателями производства США, которые в серийном варианте будут заменяться на российские.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), МС-21-300 проходил очередные летные испытания на прерванный полет с применением экстренного торможения в связи с условным отказом одного из двигателей. Двое его пилотов-испытателей благополучно провели «воздушный» этап тестирования, а во время пробега приземлившейся машины по посадочной полосе с управлением, очевидно, не справились.

Лайнер ушел с бетонки вправо, проехал около полусотни метров по неглубокому снегу и только после этого остановился в поле.

По данным официальных представителей ОАК, экипаж МС-21-300 не пострадал, не было обнаружено «видимых повреждений» и на самой машине. В свою очередь, в пресс-службе аэропорта Жуковский отметили, что происшествие, случившееся «в рамках испытательной работы», на деятельность аэропорта не повлияло: в расписание взлетающих и прибывающих бортов никакие изменения вносить не пришлось.

Причины инцидента еще предстоит выяснить, но уже сейчас близкие к экипажу МС-21-300 источники “Ъ” полагают, что самолет занесло из-за неравномерности приложенных тормозных усилий.

Эта проблема могла быть следствием неисправности колесных дисковых тормозов в боковых стойках шасси или возникнуть в связи с особенностями «вынужденной» посадки в заданных условиях. По данным испытателей, в случае экстренного торможения с применением реверса только на одном работающем двигателе на машину действует опасный вращающий момент, с которым управляющему пилоту не всегда удается справиться. Наконец, экипажу МС-21-300 могла помешать и погода, обеспечившая плохую видимость в Жуковском и слабое сцепление колес шасси с замерзшими плитами бетонки.

Разработка прототипа МС-21-300 — среднемагистрального пассажирского самолета Як-242 — была начата в ОКБ имени Яковлева в начале 90-х, но тогда же и приостановлена из-за недостатка финансирования. В 2010–2017 годах авиастроительная корпорация «Иркут» вернулась к проекту и глубоко модернизировала его. Як-242 оснастили современной авионикой, обеспечили самолет крыльями из композитных материалов, а в его силовой установке решили использовать двигатели PW1431G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 российского АО «Пермские моторы». Новая модель получила претенциозное название МС-21, из которого следовало, что по замыслу авторов в XXI веке их магистральный самолет составит конкуренцию Airbus A320 и Boeing 737.

В 2017 году был совершен первый испытательный полет МС-21, тогда же планировался и запуск его в серийное производство, однако из-за введенных санкций сроки пришлось сдвигать на 2018, а затем и на 2021 год. Недавно глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что МС-21 с российскими двигателями должен получить сертификат Росавиации в 2022 году, затем машина пройдет валидацию по европейским нормам агентства EASA и ее начнут эксплуатировать авиакомпании «Аэрофлот» и Red Wings. Пока же были построены и проходят испытания только пять «самолетов XXI века». Следует отметить, что участником происшедшего в понедельник инцидента в Жуковском стал один из первых экземпляров, оснащенных еще американскими двигателями. Единственный образец МС-21 с силовыми установками от «Пермских моторов» пока проходит испытания без происшествий.

Сергей Машкин