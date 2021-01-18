«Слишком сложно сдвинуть футбольную махину с мертвой точки»

Все ведущие спортивные издания страны со ссылкой на источники в руководстве российского футбола сообщают о том, что в элите должно остаться 12 команд. Нужны спорту в нашей стране такие перемены или нет, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

О 12 клубах в РПЛ мы слышим не первый раз. Еще перед новогодними праздниками глава Лиги Сергей Прядкин предложил сделать два высших дивизиона по 12 клубов каждый. Это должно увеличить количество топовых матчей, привлечь внимание телевидения и избавить болельщиков от встреч явных лидеров с явными аутсайдерами.

А формат плей-офф должен добавить РПЛ зрелищности. Но информация о 12 клубах в элите российского футбола понравилась не всем. Предложенный путь — это тупик, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Сокращение до 12 команд ни к чему хорошему не приведет. 16 клубов — это тот минимум, который должен сражаться на чемпионате России. У нас уже был однажды год, когда мы переходили на осень-весна 2011-2012 год и играли 30 туров, а потом разбили команды на две восьмерки. Что получилось? Ко второй восьмерке не было никакого интереса. Угадывать команды, которые занимают последнее место, не так-то легко, это непроходные варианты. Поэтому я думаю, что надо не с этого начинать реформу российского футбола».

Проблем здесь действительно много, и выступление российских клубов в еврокубках это еще раз доказало. Дошло до того, что футбольные руководители начали это признавать. О том, что нужно что-то менять, открыто говорит даже глава РФС Александр Дюков: «К сожалению, тот футбол, в который мы играем здесь в России, на Западе устарел. И с точки зрения развития в Европе он ушел вперед. Там совсем другая интенсивность.

Играя в более спокойный футбол в России, очень сложно переключиться на другие скорости».

Но повысит ли скорость футбола сокращение Лиги? Ведь такие проблемы, как лимит на легионеров или государственное финансирование большинства команд, сокращение РПЛ не решит. Да и высокие зарплаты в российском футболе никуда не денутся, уверен футбольный эксперт Николай Писарев: «Самый основной рычаг — это финансовый. Выходя на поле, спортсмены должны понимать, что они эти деньги зарабатывают, а не получают просто так. Нельзя следовать логике — мне все равно, я подписал контракт, можно расслабиться. Дальше сгорели четыре игры — тренера убрали, пришел следующий. Первое зло — это финансы, которые у нас не зарабатываются, а получаются».

И все же, несмотря на сложности, сокращение РПЛ должно помочь клубному футболу выйти из кризиса, считает комментатор Гергий Черданцев: «Нужно сократить чемпионат России до 12 команд в высшем дивизионе и играть в четыре или в три круга и в плей-офф, чтобы каждый матч команды был на максимальном соревновательном уровне. Но этого никто никогда не сделает. Наоборот, говорят: давайте расширим до 20 и еще доберем в Лигу, где нет то денег, то желания, то не платят зарплаты».

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Сторонников и противников сокращения и расширения РПЛ в футболе хватает. Но дальше разговоров дело пока не идет. Слишком сложно сдвинуть с мертвой точки махину, которая несмотря на все проблемы и отсутствие результатов в еврокубках позволяет зарабатывать людям серьезные деньги.