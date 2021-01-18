«Зенит» поддерживает идею сокращения премьер-лиги до 12 команд

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев высказался на тему возможного сокращения числа команд в Российской премьер-лиге. По его словам, в петербургском клубе к подобному изменению формата чемпионата страны по футболу относятся положительно.

«Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать»,— цитирует господина Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что российские футбольные функционеры прорабатывают два варианта проведения турнира — оба предусматривают участие 24 клубов. При этом предполагается, что элитная часть РПЛ будет состоять из 12 сильнейших команд.