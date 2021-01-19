В санпиническом ужасе

Роспотребнадзор пытается придать разработанным весной прошлого года рекомендациям по работе гостиниц статус СанПиНов, что вызвало жесткую критику со стороны бизнеса. Отельеры опасаются, что новые правила поставят крест на работе хостелов и дадут проверяющим органам дополнительные возможности для штрафов. Они через «Опору России» рассчитывают убедить Минэкономики дать негативный отзыв на разработанный проект. Но в Роспотребнадзоре уверены, что ограничения, напротив, призваны защитить бизнес от произвола региональных властей.

В разработанном Роспотребнадзором проекте федеральных санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 при осуществлении различных видов работ и услуг содержатся избыточные и неисполнимые нормы, создающие высокие риски роста издержек и административного давления на бизнес. Об этом в своем письме в Минэкономики пишет «Опора России» (копия есть у “Ъ”). Организация просит учесть приведенные в тексте письма замечания бизнеса при подготовке позиции министерства по проекту постановления. В Минэкономики пояснили, что министерство подготовит отзыв на проект постановления с учетом результатов обсуждения с бизнес-сообществом.

До сих пор бизнес работал с соблюдением методических рекомендаций для различных отраслей по профилактике COVID-19, которые Роспотребнадзор сформулировал еще весной. В конце 2020 года они были трансформированы в проекты санитарных и гигиенических нормативов. В самом ведомстве указывают, что эти меры разрабатывались совместно с бизнесом. Там добавили, что власти регионов часто устанавливали собственные избыточные требования, в то время как рекомендации Роспотребнадзора были необходимой и достаточной базой для снижения рисков заражения COVID-19. Проект СанПиНов, в свою очередь, позволит избежать дополнительных мер на местах, добавили в пресс-службе ведомства. Там же напомнили, что рекомендации и санитарные правила имеют разный юридический статус и последствия.

Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт поясняет, что федеральный СанПиН обязателен для исполнения всеми структурами, а любые рекомендации и требования на региональном уровне могут лишь дополнять его. Кроме того, по его словам, неисполнение СанПиНа может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. В «Опоре России» указывают, что эпидемиологическая ситуация в регионах сильно отличается и для каких-то субъектов РФ установленные на федеральном уровне требования будут недостаточными, а для каких-то — чрезмерными.

Серьезную критику у организации вызвали требования к средствам размещения туристов. Так, например, проведение ежедневной влажной уборки с дезинфекцией сложновыполнимо для полов с ковролином. Отдельно вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников выделяет требование об одноместном размещении гостей, за исключением совместно прибывших. «Сейчас более 50% номерного фонда страны — хостелы и гостиницы категории две звезды и ниже, чья бизнес-модель построена на многоместном размещении»,— поясняет он.

Но со сложностями, по словам главы Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, сталкиваются и обычные отели. «Сейчас мы вынуждены дополнительно вести 10–12 журналов, куда вносятся сведения об уборках, температуре гостей и персонала, и т.п.»,— поясняет она. Эксперт опасается, что придание рекомендациям статуса СанПиНов даст проверяющим органам дополнительную возможность штрафовать бизнес.

В своем обращении «Опора России» критикует не только меры, касающиеся деятельности отелей. Избыточными в организации называют требования по снижению пропускной способности бассейнов и к числу присутствующих на групповых занятиях в аквазоне, мотивируя это тем, что риск заражения от воды не доказан. Это требование напрямую касается деятельности спортцентров. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, сейчас рекомендации Роспотребнадзора максимально учитывают особенности работы клубов, но им пока следует только Москва.

Александра Мерцалова