Французский инсулин расчищает себе место

У французской Sanofi появился шанс восстановить в России эксклюзивные права на инсулин гларгин — один из самых дорогих препаратов для пациентов с диабетом. Суд по интеллектуальным правам отменил решение нижестоящей инстанции аннулировать патент Sanofi на этот препарат. Этот спор был инициирован три года назад компанией «Герофарм» Петра Родионова.

Кассационная инстанция (Суд по интеллектуальным правам) 18 января отменила решение первой инстанции, признавшей патент французской Sanofi на инсулин гларгин недействительным на территории России, и вернула дело на повторное рассмотрение. Инициатором этого спора выступила компания «Герофарм», бенефициар которой Петр Родионов. Еще в октябре 2017 года она подала иск о признании патента недействительным. «Герофарм» выпускает свой дженерик под брендом ринглар. В понедельник вечером получить оперативные комментарии у Sanofi и «Герофарм» не удалось.

До 2017 года Sanofi владела патентом на лантус, где действующее вещество — инсулин гларгин. Позже компания вывела на рынок препарат с тем же действующим веществом. Но под другим брендом — туджео. В «Герофарм» посчитали, что в изобретении нет никакой новизны, поскольку туджео от лантуса отличает только большая дозировка действующего вещества. Поэтому, посчитали в компании, у французов не может быть эксклюзивных прав на туджео.

За 2020 год госзаказчики приобрели 2,6 млн упаковок инсулина гларгин на общую сумму почти 9 млрд руб., подсчитали в Headway Company. По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, туджео — один из классических примеров так называемых вечнозеленых патентов, когда уже известные препараты, но с другой дозировкой и формой выпуска заявляются как новые изобретения. Это позволяет производителю продлить эксклюзивные права на препарат после истечения срока действия основного патента. Туджео появился на российском рынке ровно тогда, когда истекал срок патентной защиты лантуса и стало понятно, что в ближайшее время на рынке появятся аналоги, в том числе российского производства, добавляет эксперт. «Эта стратегия применяется не только на российском рынке, но и во всем мире»,— поясняет господин Беспалов.

Сейчас туджео — безусловный лидер продаж препаратов с действующим веществом инсулин гларгин.

По подсчетам RNC Pharma, в 2017 году продажи туджео впервые превысили отгрузки лантуса, а начиная с 2019 года уже активно вытесняются российским дженериком ринглар.

Тогда же «Герофарм» зарегистрировал свою версию гларгина под брендом ринглар в дозировке 100 международных единиц (МЕ). В ноябре того же года Федеральная антимонопольная служба признала разные дозировки гларгина референтными на госзакупках. Российская диабетическая ассоциация с решением службы не согласилась и просила не заменять туджео на аналоги. По мнению представителей ассоциации, такие замены могут привести к нежелательным реакциям у пациентов.

Александр Осипов