Украина обвинила Россию в нарушении условий Договора по открытому небу

Россия перед объявлением о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) грубо нарушала условия соглашения, заявил МИД Украины. По сообщению украинского внешнеполитического ведомства, Россия сократила зону применения условия ДОН за счет территорий Украины и Грузии.

«Россия грубо нарушала ДОН в течение 2009–2020 годов, в частности, путем сокращения зоны его применение путем оккупации части территорий Украины и Грузии. Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушать договор и восстановить зоны его применения в рамках суверенной украинской территории»,— сообщается на сайте украинского МИДа.

В мае 2020 года, когда США объявили о намерении выйти из ДОН, МИД Украины отмечал, что страна «больше заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками». При этом украинский МИД заявлял, что роль и эффективность ДОН с 2015 года снижается из-за того, что Россия запретила полеты над Крымом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками, а также своими приграничными территориями.

Договор по открытому небу позволяет военным инспектировать территории друг друга с воздуха. В ноябре 2020 США закончили процедуру выхода из ДОН. Ссылаясь на решение США и на отсутствие письменных гарантий со стороны европейских участников, Россия 15 января объявила о выходе из договора. Россия еще может пересмотреть свое решение.

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