Россия выходит из Договора по открытому небу

Как и предсказывал “Ъ”, российские власти объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Напомним, это соглашение позволяет военным 33 стран осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления доверия и предсказуемости.

Решение покинуть ДОН в МИД РФ объяснили так: «22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности. Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США».

Еще в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров назвал два условия, при выполнении которых Россия была готова остаться в ДОН.

Во-первых, Москва потребовала от европейских стран—участниц договора письменных гарантий, что они не будут передавать США информацию, собранную при полетах над российской территорией.

Во-вторых, российская сторона настаивала на том, чтобы европейцы письменно заверили ее, что не будут запрещать российским самолетам инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты.

Таких гарантий европейские страны, однако, предоставить не смогли. Тогда Россия предложила внести представленные ею правки и дополнения в принятое Консультативной комиссией в рамках ДОН в 2002 году решение о защите данных. Но и об этом договориться не удалось.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям (Канаде и Венгрии.— “Ъ”)»,— сказано в заявлении МИД.

Подробнее о позиции России в отношении ДОН — в публикации “Ъ” «Не смеют крылья вздорные над Родиной летать».

Елена Черненко