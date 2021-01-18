Total за $2,5 млрд купила долю в одном из лидеров рынка солнечной энергетики

Французская энергетическая компания Total объявила в понедельник о покупке 20-процентной доли в индийской корпорации Adani Green Energy, одном из мировых лидеров рынка солнечной энергетики. Сумма сделки составила $2,5 млрд. В соответствии с условиями сделки Total получит место в совете директоров Adani Green Energy, 20% акций компании и 50% ее активов в сфере солнечной энергетики.

Total, как и другие крупные энергетические компании, все активнее занимается возобновляемыми источниками энергии: французская корпорация пообещала до 2030 года инвестировать в эту сферу по $3 млрд в год, а также повысить выработку электроэнергии из возобновляемых источников с 9 ГВт до 35 ГВт к 2025 году. Приобретение доли в Adani Green Energy должно помочь ей в этом.

Adani Green Energy — часть одного из крупнейших индийских холдингов, Adani Group, контролируемого миллиардером Гаутамом Адани. Капитализация Adani Green Energy оценивается в $20,25 млрд, у компании 54 проекта в Индии по производству солнечной и ветряной энергии, в том числе крупнейшая в мире солнечная электростанция в городе Камути на юге страны. Сейчас компания производит около 14,6 ГВт электроэнергии, к 2025 году она планирует нарастить производство до 25 ГВт.

Яна Рождественская