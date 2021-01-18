Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина объясняет, с чем связана тенденция увеличения числа этажей в новостройках.

Средняя этажность московских новостроек за полтора года выросла на три этажа. Если еще в середине 2018 года показатель этажности был на уровне 22 этажей, то теперь вплотную приблизился к 25. В процентом соотношении малоэтажных и высотных проектов столицы разница выглядит весьма оптимистично. На высотки, в которых запроектировано более 18 этажей, приходится почти 50% комплексов, а на малоэтажные объекты до 8 этажей приходится менее 30% объектов.

Если взглянуть на количество квартир в высотках и малоэтажках, то представление о ситуации существенно меняется. В московских высотных проектах возводится 230 тыс. квартир или около 73% всех столичных жилых лотов, а на малоэтажки приходится менее 14 тыс. квартир или 4,5% от всего объема предложения. По мнению экспертов Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, рост этажности домов — это общемировая тенденция. Этой участи могут избежать только локации, признанные историческими памятниками, где запрещено высотное строительство. Москва к таким городам не относится, и поэтому она будет расти. Но этот тренд не будет, очевидно, бесконечным. На данный момент дома выше 35 этажей являются эксклюзивными и доступны не для всех. Когда-то и трехэтажный дом считался высоким. Но сейчас комплексы высотностью в 20-25 этажей стали привычными. Такой тренд, считают брокеры, связан с тем, что земли под жилищное строительство в черте города немного. Кроме того, пятна под застройку очень дорогие. А девелоперы стремятся получить с этого пятна максимальную выгоду.