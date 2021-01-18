Оправданные скрылись от правосудия

Савеловский райсуд Москвы объявил в розыск бывшего сотрудника УФСБ Чечни Арби Алероева и двух его подельников, которые якобы готовили заказное убийство предпринимателя Кирилла Корнева в центре Москвы. В 2019 году присяжные признали их невиновными в попытке покушения на бизнесмена, однако прокуратура в апелляции добилась отмены приговора и повторного рассмотрения дела. После возврата материалов в суд обвиняемые пропали. В случае задержания они будут заключены под стражу на два месяца.

Савеловский райсуд Москвы 18 января объявил в розыск Арби Алероева, Ислама Нальгиева и Ивана Замуруева, обвиняемых в подготовке к заказному убийству воронежского предпринимателя Кирилла Корнева (владеет заводом алюминиевого профиля «Лайтконстракшн», дата-центром «Датапорт» и другими компаниями). С учетом тяжести обвинения, данных о личности обвиняемых и других обстоятельств дела суд постановил избрать для каждого из них меру пресечения в виде заключения под стражу в московское СИЗО №4 на два месяца с момента задержания каждого.

Как следует из текста постановления, которое имеется в распоряжении “Ъ”, производство по рассмотрению уголовного дела Алероева, Нальгиева и Замуруева приостановлено. Согласно картотеке суда, оно поступило в суд в июле прошлого года. Решение об объявлении подсудимых в розыск было принято на 11-м заседании. Почти каждый раз заседания откладывались по причине их неявки.

Савеловский райсуд рассматривает уголовное дело о подготовке покушения на господина Корнева второй раз. Впервые оно поступило в суд в конце 2018 года.

По версии следствия, в мае 2016-го неустановленный заказчик обратился к Исламу Нальгиеву с предложением организовать убийство Кирилла Корнева за сумму «не менее $30 тыс.».

Нальгиев согласился и нашел двух сообщников: знакомого Замуруева и бывшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ Чечни подполковника Алероева (уволен в запас в 2012 году в связи с дисциплинарным проступком — употреблением наркотиков). Согласно выводам следствия, Алероев должен был расстрелять бизнесмена по пути с работы на улице Авиаконструктора Микояна. Скрыться с места преступления он якобы планировал на мотоцикле, однако водитель (его личность засекречена) рассказал обо всем полиции. Подельников задержали буквально за несколько минут до предполагаемого убийства. Как полагал сам Корнев, поводом для покушения на него мог стать конфликт с его бизнес-партнером, однако подтверждения этой версии следствие не нашло.

Весной 2019 года присяжные оправдали всех трех обвиняемых в приготовлении к убийству по найму в составе организованной группы (ч. 1 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) за отсутствием состава преступления. При этом Алероев и Замуруев были признаны виновными в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и получили по два года и семь месяцев колонии общего режима. С учетом проведенного в СИЗО времени всех трех фигурантов отпустили из-под стражи в зале суда с правом на реабилитацию.

Однако реабилитироваться им не удалось: в конце 2019 года Московский горсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. В своем апелляционном представлении прокуратура объяснила оправдательный вердикт тем, что адвокаты подсудимых представили «ряд объяснимых следственных опечаток» как сведения о «фальсификации доказательств и заказном характере уголовного дела», а самого потерпевшего — как инсценировщика покушения.

Адвокат Кирилла Корнева Михаил Расташанский в разговоре с “Ъ” назвал решение об объявлении в розыск подсудимых законным и обоснованным. По его словам, за полгода они ни разу не явились в суд. Сотрудники МВД России до сих пор не установили местонахождение обвиняемых.

По указанному в обвинительном заключении месту жительства ни один из них не живет. Оперативно связаться с защитниками подсудимых “Ъ” не удалось. Согласно постановлению суда, адвокаты возражали против объявления своих доверителей в розыск из-за отсутствия на то законных оснований.

Сергей Толмачев, Воронеж