Присяжным внушили «классовую ненависть»

Московский городской суд постановил пересмотреть оправдательный приговор бывшему сотруднику УФСБ Чечни Арби Алероеву и двум его подельникам, которые якобы готовили заказное убийство предпринимателя Кирилла Корнева в центре Москвы. По мнению прокуратуры, присяжные не смогли составить объективную картину преступления из-за нарушений со стороны защиты, которая рассказывала о пытках подсудимых и вызывала у заседателей «классовую ненависть» к потерпевшему. Адвокаты «озадачены» решением Мосгорсуда.

Московский городской суд отменил приговор по делу о подготовке к заказному убийству воронежского предпринимателя Кирилла Корнева (владеет заводом алюминиевого профиля «Лайтконстракшн», дата-центром «Датапорт» и другими компаниями). Весной присяжные вынесли оправдательный вердикт и признали трех подсудимых Ислама Нальгиева, Арби Алероева и Ивана Замуруева невиновными в приготовлении к убийству по найму в составе организованной группы (ч. 1 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) за отсутствием состава преступления. При этом Алероев и Замуруев были признаны виновными в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и получили по два года и семь месяцев колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, все трое были отпущены из-под стражи в зале суда, получив право на реабилитацию. Теперь дело будет вновь рассмотрено в первой инстанции с участием новой коллегии присяжных. До этого времени подсудимые будут на свободе.

По версии гособвинения, в мае 2016 года неустановленный заказчик обратился к Исламу Нальгиеву с предложением организовать убийство Кирилла Корнева за сумму «не менее $30 тыс.». Как полагал сам Корнев, поводом мог стать конфликт с его бизнес-партнером, однако подтверждения этой версии следствие не нашло.

Нальгиев согласился и нашел двух сообщников: знакомого Замуруева и бывшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ Чечни подполковника Алероева (уволен в запас в 2012 году в связи с дисциплинарным проступком — употреблением наркотиков). Согласно выводам следствия, Алероеву была отведена роль киллера, он должен был расстрелять бизнесмена по пути с работы на улице Авиаконструктора Микояна. Скрыться с места преступления экс-сотрудник ФСБ планировал на мотоцикле, однако водитель (его личность засекречена) рассказал обо всем полиции. Подельники были задержаны буквально за несколько минут до предполагаемого убийства.

Сразу после задержания Арби Алероев дал признательные показания, в том числе рассказал, куда и как планировал стрелять. Правда, чуть позже он отказался от своих слов, выдвинув версию о том, что цели убивать Кирилла Корнева перед ним не стояло — только припугнуть. Защита утверждала, что Алероев знал о бронированном Mercedes предпринимателя, поэтому не планировал стрелять, а в записях «прослушки» никто из обвиняемых «даже не намекал» на предстоящее убийство. В результате присяжные не сочли факт преступления доказанным и оправдали подсудимых.

По мнению прокуратуры, оправдательный вердикт стал следствием нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны защиты. Адвокаты якобы представили «ряд объяснимых следственных опечаток» как сведения о «фальсификации доказательств и заказном характере уголовного дела». «Подсудимый Алероев в красках расписывал, как жестоко обращались с ним сотрудники полиции, как он видел стекающую со лба Замуруева струйку крови после допроса у следователя. Замуруев утверждал, что его вывозили в лес, пытали электрошоком и избивали до такого состояния, что его отказывались принимать в ИВС. Защита указывала на заинтересованность следствия и оперативных служб, на личное знакомство потерпевшего с главой СКР Александром Бастрыкиным. В присутствии присяжных поднимались вопросы нарушений при сборе доказательств, несмотря на то что председательствующим было запрещено их поднимать», — сказано в представлении прокуратуры.

По мнению гособвинения, защита фактически поставила вопрос о причастности к подготовке заказного убийства засекреченного свидетеля и оперативных сотрудников полиции: «Один из адвокатов планомерно доводил до присяжных, что Корнев мог сам организовать покушение для давления на бизнес-партнера. Сторона защиты в своих речах позволяла характеризовать Корнева и вызывать по отношению к нему классовую ненависть у присяжных, рассказывая, в какой квартире он живет и на автомобиле с каким объемом двигателя передвигается. Эти утверждения вызвали предубеждение присяжных и подвергли сомнению сам факт того, что Корнев является потерпевшим».

Вердикт присяжных, которые признали недоказанным факт подготовки к убийству, прокуратура назвала «противоречивым»: «Спор между обвинением и защитой был в мотиве деятельности организованной группы, но не было спора о приготовлении к совершению преступления. При этом присяжными факт приготовления вообще исключен, но оставлено наличие оружия у участников группы». По мнению прокуратуры, суд первой инстанции не информировал присяжных о возможности изменения формулировки вопросов (задаются после судебного следствия), из-за чего они ответили на первый вопрос — имело ли место событие преступления — отрицательно. «Нарушения являлись существенными и могут быть устранены лишь при повторном рассмотрении», — резюмировали в прокуратуре. Мосгорсуд с позицией ведомства согласился.

По словам адвоката Михаила Расташанского, представляющего интересы Кирилла Корнева, бизнесмен удовлетворен решением апелляции. «Защита многократно доносила до сведения присяжных информацию процессуального характера, сведения, характеризующие личности подсудимых, свидетелей и иную информацию, которая не подлежит доведению до сведения присяжных. Председательствующим множество раз делались замечания в адрес защиты по этому поводу. Мы удовлетворены решением, будем готовиться к новому процессу с новой коллегией присяжных. Весь путь придется пройти с самого начала», — сказал адвокат.

Защитник Арби Алероева Абусупьян Гайтаев заявил “Ъ-Черноземья”, что «озадачен решением Мосгорсуда»: «Аргументы прокуратуры и потерпевшего несерьезные и необоснованные, представление и жалоба формальные. Алероев говорил, что у Замуруева текла кровь — он что, не должен был об этом говорить? Зачем-то классовую ненависть приплели. Мы что, научный коммунизм проходим? Это несерьезно».

Андрей Прах