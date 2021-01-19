Пандемия подкрепила несостоятельность

В Челябинской области число банкротств граждан в 2020 году выросло на 78% по сравнению с 2019-м и достигло 3680 человек. На 100 тыс. жителей региона приходится 106 несостоятельных, что больше среднероссийского показателя — 81. Количество банкротств компаний снизилось почти на треть — всего конкурсное производство суды ввели в 159 организациях. Эксперты объясняют рост числа несостоятельных граждан повышением юридической грамотности и ожидают увеличения банкротств компаний в 2021 году после снятия моратория, введенного из-за пандемии.



В 2020 году в Челябинской области число банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 78% по сравнению с 2019 годом. Всего за год, по данным Федресурса, несостоятельными признаны 3680 жителей региона. За весь период существования процедуры потребительского банкротства — с октября 2015 года банкротами на Южном Урале стали 8124 человека.

Челябинская область входит в первую десятку российских регионов по общему числу граждан, признанных несостоятельными в 2020 году, занимая девятое место. В первой пятерке — Москва (7461), Московская область (6653), Краснодарский край (5574), Санкт-Петербург (5432) и Самарская область (5068).

В целом по России число банкротств физических лиц и ИП в прошлом году выросло на 76,6% и составило чуть боле 119 тыс. В среднем по стране на 100 тыс. населения приходится 81 несостоятельный должник. В Челябинской области этот показатель выше — 106 человек.

В 2020 году 94,5% всех личных банкротств инициировали сами граждане, что на 3,8 процентных пункта больше, чем в 2019-м. Доля заявлений от конкурсных кредиторов снизилась с 7,5% до 4,6%, налоговых органов — с 1,7% до 1%.

С 1 сентября 2020 года в России заработал механизм внесудебного банкротства, который дает право физлицам с долгом в размере не более 500 тыс. руб. бесплатно подать заявление о своей несостоятельности через многофункциональные центры (МФЦ). За четыре месяца в Челябинской области было подано более 100 обращений. Регион, по данным РБК, стал лидером по доле одобренных заявок — 81,7%. В целом по России, по данным Федресурса, граждане направили 6413 заявлений в МФЦ. Только 29% из них были одобрены. Всего в сентябре–декабре возбуждено 1849 процедур внесудебного банкротства в России. Более 4,5 тыс. обращений вернули гражданам. Лидерами по количеству заявок стали Санкт-Петербург, Москва, Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области. Самая высокая доля одобренных обращений, кроме Челябинской области, зафиксирована в Краснодарском крае — 66,2% и Оренбургской области — 56,4%.

В 2020 году в Челябинской области сохранилась тенденция снижения количества банкротств компаний. Арбитражный суд региона ввел конкурсное производство в отношении 159 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 30% меньше, чем в 2019 году, когда банкротами стали 228 компаний. В целом по России количество корпоративных банкротств упало почти на 20% в 2020 году.

«Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа банкротств в 2020 году. Запрет был снят 7 января 2021, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года»,— комментирует руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов считает, что мораторий не спасает компании от банкротства, а лишь сдвигает сроки принятия решений. «Если долг, достаточный для признания организации банкротом сформирован, а сроки его погашения пропущены, либо если пассивы должника существенно превышают его активы, то в целом введение моратория позволяет ему лишь усугубить свое положение, поскольку долг в большинстве случаев будет только расти. По факту единственное, что позволил решить мораторий, так это снять избыточную нагрузку на арбитражные суды после их выхода из локдауна. Те, кто должен стать банкротами, скорее всего, ими станут, просто мораторий позволил сместить пик банкротств со второй половины 2020 года на 2021 год. О масштабах последствий локдауна и пандемии мы узнаем уже в этом году благодаря отложенному эффекту»,— говорит эксперт. По его мнению, основные причины роста личных банкротств не связаны с пандемией непосредственно, поскольку основания для признания несостоятельными большинства физлиц сформировались еще до ее начала.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, рост числа граждан-банкротов, прежде всего, связан с повышением юридической грамотности населения. «Очевидной является зависимость числа банкротств от ухудшения финансового состояния заемщиков в кризисный 2020 год. Однако не это стало основной причиной резкого роста показателя. Несмотря на то, что закон существует с 2015 года, большинство заемщиков, столкнувшихся с проблемами погашения кредитов, до сих пор не прибегают к данной процедуре. Рост числа банкротов физлиц в Челябинской области в первую очередь связан с повышением юридической грамотности населения и ростом популярности данного способа решения проблем, связанных с неисполненных финансовых обязательств»,— говорит аналитик. Еще одна причина значительного роста потребительского банкротства — рост закредитованности населения. По мнению Евгения Миронюка об этом свидетельствуют последние данные Центробанка — в ноябре 2020 года уровень просроченной задолженности по предоставленным физлицам кредитам вырос до 4,8% с 4,3% в ноябре 2019 года и составил 20,2 млрд руб.

Юлия Гарипова