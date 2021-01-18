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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После аварии на теплотрассе в Липецке возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по факту получения ожогов двумя жителями облцентра после порыва теплотрассы на улице Стаханова. Дело возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Речь идет об аварии, произошедшей 14 января на сетях «Квадры». Тогда в провал, образовавшийся на выезде из двора, провалились 19-летняя студентка и 31-летний водитель автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы. Следствие изъяло документацию и треснувшую часть трубы для проведения экспертиз.

Олег Мухин


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