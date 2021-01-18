На Дальнем Востоке и юге России возможен сход лавин на этой неделе

На этой неделе, с 18 по 25 января, на территории Камчатского края, в двух муниципальных образованиях Сахалинской области, а также в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Адыгеи прогнозируется высокая лавинная опасность. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В период с 18 по 25 января прогнозируется значительная степень лавинной опасности на территории Камчатского края, в двух муниципальных образованиях Сахалинской области, а также в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше 2 тыс. м, а в Сочи — свыше 1,5 тыс. м. Территориальным органам МЧС России указанных субъектов рекомендуется усилить контроль за прибытием в места отдыха туристических групп и их регистрацией, постоянно проводить разъяснительную работу с отдыхающими о соблюдении требований безопасности на горных склонах»,— говорится в сообщении.

Ранее сегодня в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии лавина сошла на горнолыжную трассу. По информации МЧС, в момент схода лавины там могли находиться от четырех до 12 человек. О погибших пока не сообщалось.