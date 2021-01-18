За минувшую неделю 9 человек в Удмуртии погибли в ДТП

С 11 по 17 января в Удмуртии зарегистрировали 37 ДТП, в результате которых погибли девять человек, в том числе два ребенка. 46 граждан получили травмы различной степени тяжести, среди них семь детей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Основными видами ДТП являлись: 18 столкновений и 16 наездов на пешеходов. Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период выявлены и исключены из процесса дорожного движения 84 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сарапульского района проводит проверку по факту гибели двух детей и их матери после ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул» 15 января. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.