Продажи премиальных автомобилей в России сократились на 7,6%

Продажи премиальных автомобилей в России в 2020 году сократились на 7,6%, сообщает агентство «Автостат».

За минувший год в стране было продано 147,2 тыс. автомобилей класса «премиум». Лидером по продажам стала марка BMW (42,7 тыс. шт.), а кроме нее в пятерку самых востребованных брендов вошли Mercedes-Benz (38,8 тыс. шт.), Lexus (20,6 тыс. шт.), Audi (15,2 тыс. шт.) и Volvo (8 тыс. шт.).

Напомним, всего в 2020 году, по данным «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 1,5 млн автомобилей, что на 9,1% (160 тыс. машин) меньше, чем за январь-декабрь 2019 года.