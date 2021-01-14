Продажи новых автомобилей в России в 2020 году снизились на 9%

В декабре 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,1%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 166,6 тыс. автомобилей, что на 3,4 тыс. машин больше, чем в декабре 2019 года. Всего за 12 месяцев было продано 1,5 млн автомобилей, что на 9,1% (160 тыс. машин) меньше, чем за январь-декабрь 2019 года.

«Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре, показывавшая положительную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий: в декабре 2020 года продажи новых автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса, — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — В 2020 году продано 1 598 825 легковых и легких коммерческих автомобилей, что немного превышает недавний прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ, но все же на 9,1% ниже результатов предыдущего года. 2020 год оказался одним из самых сложных для российского автомобильного рынка: продажи новых автомобилей превышали показатели предыдущего года всего 4 месяца. Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на 4 место».

Комитет автопроизводителей отметил, что в 2021 году ожидает роста рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России на 2,1% или на 33 тыс. машин.