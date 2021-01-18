Алексей Навальный долетел до Шереметьево

Самый счастливый день за последние пять месяцев в жизни Алексея Навального закончился задержанием оппозиционера. Перед тем, как в Шереметьево на пограничном контроле к нему подошли полицейские, он успел пообщаться с прессой и заявить, что не боится ареста. Изначально Навальный должен был прилететь во Внуково, но перед самой посадкой маршрут лайнера пришлось изменить, как утверждается, по техническим причинам. В самом аэропорту в этот момент проходили жесткие задержания пришедших встречать оппозиционера. А попасть в здание большую часть дня могли лишь те, у кого на руках был билет. Как Алексей Навальный летел из Берлина в Москву? И о чем оппозиционер общался с журналистами в самолете? Расскажет Глеб Силко.

Вылет Алексея Навального из Берлина был окутан завесой тайны, никто не знал, как оппозиционер попадет на самолет. На регистрацию на рейс он не приехал, как выяснилось, все нужные документы в аэропорт заранее привезли немецкие полицейские. На борт самолета «Победы» оппозиционер зашел последним. В аэропорт он приехал незадолго до вылета на черной Audi с мигалками в сопровождении полицейской машины. Когда Навальный наконец оказался в лайнере, его встретили аплодисментами и сотнями вопросов.

Рейс почти целиком состоял из представителей российских и западных СМИ, впрочем, были и обычные пассажиры, например, на одном ряду с Навальным сидела женщина с двумя детьми. Были также сторонники оппозиционера. Так, мужчина из Люксембурга специально купил билет на этот самолет и пересек несколько границ, чтобы полететь вместе с Навальным. Журналисты пытались взять у оппозиционера интервью, но он отказался общаться с прессой во время полета и вместе с женой Юлией сел смотреть мультсериал «Рик и Морти». Перед самым взлетом Юлия сняла видео, в котором произнесла легендарную фразу из фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим».

Во Внуково Навального собрались встретить сотни людей. Но в аэропорт пускали только тех, кто мог предъявить билет. Все остальные остались ждать перед рамками безопасности. Впрочем, сторонники оппозиционера и журналисты нашли способ попасть во Внуково: они покупали билеты на самые дешевые рейсы с вылетом вечером и спокойно преодолевали полицейский заслон. В то же время охрану Внуково усилили, неподалеку дежурили автозаки, а всего, по сообщениям СМИ, в аэропорт прибыли дополнительно 100 полицейских. Во Внуково в воскресенье оказались еще и фанаты Ольги Бузовой, как выяснилось, певица должна была прилететь в Москву из Санкт-Петербурга, и они решили ее встретить. Несколько десятков человек развернули плакаты с приветствиями, начали танцевать и петь ее песни.

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Чем ближе самолет с Навальным был к Москве, тем больше накалялась обстановка во Внуково. На подмогу полицейским прибыли бойцы ОМОН, вместе, выстроившись в цепь, они вытеснили людей из здания аэропорта на улицу, на двадцатиградусный мороз. Начались задержания, в автозаке оказались соратники Навального и журналисты. Всего, по данным «ОВД-Инфо», задержали несколько десятков человек.

Когда до приземления самолета с Навальным оставалось несколько минут, борт неожиданно сменил курс и какое-то время летал рядом с Внуково. Выяснилось, что из-за происшествия на полосе посадку всех рейсов запретили. Лайнер в итоге направили в Шереметьево, сообщил пассажирам командир лайнера по громкой связи: «Самолет сполз с рулежки на грунт. В настоящий момент проводятся работы по его вытаскиванию и освобождению взлетно-посадочной полосы для того, чтобы иметь возможность совершить посадку. С нами рядом крутятся несколько самолетов авиакомпаний Utair, “Россия”. У нас вполне достаточно топлива для того, чтобы подождать. Если вдруг что-то пойдет не так, то мы спокойно отправимся в аэропорт Шереметьево, в котором великолепная погода. А дальше уже будем разбираться, что, куда, зачем и почему».

Когда самолет с Навальным приземлился, вопреки некоторым ожиданиям, оппозиционера не задержали прямо на борту. На автобусе он доехал до аэропорта, где успел выступить с коротким комментарием для летевших с ним журналистов и заявил, что это его самый счастливый день. Навальному оставалось лишь пройти паспортный контроль. Там его уже ждали полицейские, которые сообщили оппозиционеру, что он задержан. Навальный отказывался уходить вместе с силовиками без своего адвоката, полицейские были против. Спор у стойки пограничного контроля длился несколько минут, но, в конце концов, Навальный попрощался с женой и согласился уйти с силовиками.

Во ФСИН сообщили, что Навальный до суда будет под стражей. А в Кремле задержания оппозиционера вовсе не заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не в курсе происходящего и даже уточнил у журналистов издания «Подъем», идет ли речь о том, что Навального задержали в Германии.