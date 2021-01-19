К читателям газеты «Коммерсантъ»

Святое Богоявление

Возлюбленные братья и сестры! Период между праздниками Рождества Христова и Крещения Господня называется Святками. Иными словами, это святое время, в которое мы с радостью и благоговением воспоминаем два события Священной Истории. Первое — это пришествие в мир Спасителя, Богочеловека Иисуса Христа, Который благоизволил родиться от Пречистой Девы Марии и сделал это в смиренных и скудных обстоятельствах Вифлеемской пещеры, куда поклониться Ему прибыли и местные пастухи, и принесшие дары восточные мудрецы, ведомые Рождественской звездой (см.: Мф. 2; Лк. 2). Второе — начало общественного служения Иисуса Христа, когда Он пришел на берег святой реки Иордан и вместе со множеством народа принял от Иоанна Крестителя крещение, или омовение, покаяния. Будучи безгрешен, Господь указал всем путь исполнения всякой правды (см. Мф. 3:15).

То, что произошло тогда, мы называем также Богоявлением и Просвещением. Богоявлением, или Теофанией, потому, что во время этого евангельского события Бог Отец засвидетельствовал о Своем Сыне словами: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», а Дух Святой сошел как голубь (там же). Таким образом, Единый Бог доступным для людей образом явил Себя в Трех Лицах. О Просвещении же мы говорим потому, что издревле накануне праздника совершалось над новоначальными Таинство Крещения, они приобщались к свету Христовой истины, принимали Дух премудрости, Дух разума, Дух страха Божия, явльшагося Христа (см.: тропарь на Великом освящении воды).

Два праздника тесно взаимосвязаны по содержанию: воплощение Мессии и вступление Его на путь спасения человечества. Кстати, в древней Церкви эти события праздновались в один день; разделение произошло только в IV–V веках. Для нас Святки, или святые дни,— это время радости и надежды! Христос родился, Он обнимает нас Своей любовью, Он просвещает наши сердца Своим Божественным учением! Откликнемся на Его призыв, будем деятельны на стезях покаяния и исцеления от греха, будем укрепляться в доброделании и благочестии, станем подражать христианам минувших эпох, в это время с особым усердием творившим жертвенные дела милосердия. Люди XXI века, будем помнить и исполнять сохраняющие свою вневременную значимость слова Священного Писания, которые повторял Спаситель: «Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы» (Ос. 6:6; Мф. 9:13; 12:7).

Пусть Родившийся и Крестившийся Христос Господь благословит всех вас и укрепит Своей Божественной благодатью, сохраняя от скорбей и болезней, подавая мир и всякое потребное для жизни благо! Примите также мои молитвенные благопожелания в связи с наступлением гражданского Нового года!

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский