В Ростове прекратил деятельность туристско-информационный центр

Туристско-информационный центр в Ростове прекратил деятельность. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководительница проекта Дарья Головко.

«Я с грустью сообщаю о том, что проект Туристско-информационный центр Ростов прекращает свою деятельность, к сожалению 2020 год не прошел бесследно и для нас. Теперь судьба проекта зависит от властей Ростова-на-Дону»,— написала госпожа Головко.

ТИЦ работал в Ростове с 2016 года. Проект был направлен на продвижение города как туристского центра региона, организацию мероприятий, а также предусматривал возможность объединения представителей туристского бизнеса города и привлечение их в рамках создания единой событийной витрины.

Наталья Шинкарева