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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вице-мэром Липецка по экономике назначена Ирина Артемова

С 18 января экономический блок мэрии Липецка курирует Ирина Артемова — бывший топ-менеджер особой экономической зоны «Липецк» и экс-сотрудник Сбербанка. Об этом сообщили в городской администрации.

Госпожа Артемова теперь отвечает в мэрии за экономическое развитие, имущественные и земельные отношения. Также в ее ведении будет работа управлений потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий.

Ирина Артемова родилась в 1982 году в Липецке. В 2004 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Большая часть ее карьеры связана со Сбербанком, где она дошла до должности начальника отдела. В 2020 году стала заместителем директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области в ОЭЗ «Липецк».

Олег Мухин


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