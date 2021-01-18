Лавров обвинил США и союзников в давлении на другие страны с помощью пандемии

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что США и их союзники используют пандемию COVID-19 для наращивания давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела других стран. Среди стран, пострадавших от такого вмешательства, российский министр назвал Белоруссию.

«К сожалению, не везде и не всегда такое стремление к солидарности к совместной работе в условиях пандемии проявлялось. Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран. В том числе, кстати, и нашего ближайшего соседа — Белоруссии»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Сергей Лавров напомнил, что западные страны проигнорировали призыв ООН приостановить «односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом» на время пандемии. При этом, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва выступила с инициативой о создании в международной торговле зеленых коридоров. «К сожалению, эти здравые призывы, и наши, и руководителей ООН, повисли в воздухе»,— сказал господин Лавров.

США и страны ЕС ввели санкции против Белоруссии из-за президентских выборов в республике, победителем которых был признан Александр Лукашенко. Оппозиция считает итоги голосования сфальсифицированными, с августа в стране не утихают протесты. Ограничительные меры против России вводились, в частности, в связи с предполагаемым отравлением «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. По его мнению, организация не должна «костенеть», а Совету Безопасности нужно «полнее учитывать интересы всех стран». Господин Путин вновь предложил ввести свободные от торговых войн и санкций зеленые коридоры для товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов.

Подробнее о выступлении Владимира Путина читайте в материале “Ъ” «У нас товар, а у вас капец».