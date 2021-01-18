В Тамбовскую область поступило 14 тыс. доз вакцины от коронавируса

Администрация Тамбовской области сообщила о поступлении в регион 14 тыс. доз вакцины от коронавируса. Это одно из крупнейших поступлений вакцины от COVID-19, о котором отчитались власти регионов Черноземья.

Напомним, по данным на 14 января, в Тамбовской области привились 842 человека. Всего в начале 2021 года власти ждут поступления около 39 тыс. доз вакцины. В первую очередь будут прививать медицинских и социальных работников; запись для всех желающих организована через регистратуру и колл-центры поликлиник. Жителей отдаленных сел планируют доставлять до прививочных пунктов муниципальным транспортом и автобусами учреждений соцзащиты.

Подробнее о планах регионов на вакцинацию населения — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин