Ижевский радиозавод исключили из списка предприятий ОПК

Ижевский радиозавод исключили из списка предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. Это связано с диверсификацией производства предприятия.

«Исключили головное предприятие из реестра оборонных. Для чего? Чтобы они свободно могли экспортировать, а у них есть очень конкурентоспособная продукция»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Удмуртии с главой республики Александром Бречаловым. Встреча проходила посредством видеоконференцсвязи. Руководитель региона доложил главе государства об итогах 2020 года и планах на 2021-й, а также попросил поддержать предложение разработать совместно с правительством РФ индивидуальную программу развития республики. Господин Путин указал на необходимость следить за безработицей, больше заниматься дорогами и способствовать диверсификации на предприятиях ОПК.

Подробности читайте в материале «В целом ситуация нормальная, стабильная».