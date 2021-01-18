В Удмуртии выявили 193 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 193 случая заражения коронавирусом. В числе инфицированных девять детей до 14 лет и 58 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди новых заболевших 127 жителей Ижевска, 24 гражданина из Завьяловского района, 13 — из Сарапула, восемь — из Вавожского района, по пять — из Якшур-Бодьинского и Сарапульского районов, четыре — из Камбарского района, по два — из Можги, Малопургинского и Киясовского районов, один — из Каракулинского района. При этом 187 человек вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 23458 случаев заражения COVID-19. Из них 320 закончились летальным исходом, 19593 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 148 заболевших находятся в тяжелом состоянии.