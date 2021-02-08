Сегодня исполняется 62 года ректору СПбГУ Николаю Кропачеву

Его поздравляет президент РАН Александр Сергеев:

— Глубокоуважаемый Николай Михайлович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения от Российской академии наук и от меня лично. Знаем и ценим Вас как видного ученого-юриста, как талантливого педагога и организатора высшего образования. Уверенное и динамичное развитие Санкт-Петербургского университета, которым Вы успешно руководите,— яркий тому пример. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

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