Покупатели запаслись смартфонами

Российский рынок смартфонов, несмотря на падение спроса в период самоизоляции, по итогам всего 2020 года достиг рекордных показателей, увеличившись на 2,3% в натуральном выражении и на 14,3% в деньгах — до 31 млн устройств и 572 млрд руб. Продажи дешевых устройств снизились на фоне роста дорогих. Из-за ситуации в экономике граждане стали выбирать смартфоны сразу на несколько лет, чтобы не менять их каждый год, полагают эксперты.

Рынок смартфонов в России по итогам 2020 года достиг рекордных значений, несмотря на падение спроса во втором квартале во время самоизоляции граждан, сообщили “Ъ” в МТС. Всего, по данным компании, за год к 28 декабря россияне купили 31 млн устройств на сумму более 572 млрд руб., что на 2,3% больше в натуральном выражении и на 14,3% — в денежном, чем годом ранее.

Россияне стали реже покупать смартфоны бюджетных брендов стоимостью менее 5 тыс. руб., их продажи сократились на 15% на фоне роста спроса на устройства среднего и высокого ценового сегмента, отметили в МТС.

Количество купленных устройств дороже 50 тыс. руб. в 2020 году выросло на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Лидерство в продажах в штуках по итогам года сохранила Samsung с долей 28%, в денежном выражении первое место занимают смартфоны Apple — 36%.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», средний чек на рынке по итогам года вырос примерно на 9%, до 18 тыс. руб. Помимо стандартных технических характеристик покупатели обращают внимание на наличие в смартфонах датчиков с биометрией, возможность бесконтактных платежей и виртуальные сим-карты eSIM, отметили в компании.

В «МегаФоне» также говорят, что растет спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона, дороже 40 тыс. руб., с большим экраном и высокой производительностью.

Лидером продаж в салонах сети по результатам неполного 2020 года остается Samsung, на втором месте — Xiaomi, доля которого выросла больше чем в два раза по сравнению с 2019 годом. «Изменения в топе лидеров связаны, в частности, с дефицитом смартфонов Honor и активной поддержкой своих продуктов Samsung»,— отметил гендиректор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин.

В «Вымпелкоме» считают, что рекордные продажи смартфонов можно объяснить появлением у россиян дополнительных возможностей за счет сбережений из-за отказа от отпуска в этом году, а также отложенным спросом. Рост в четвертом квартале в том числе обусловлен традиционно активными продажами в преддверии зимних праздников, добавляют в Tele2.

Аналитики GS Group прогнозировали, что по итогам года поставки смартфонов в Россию также выйдут в небольшой плюс — на 1–2%, до 38 млн штук, или 900 млрд руб. за год (динамика импорта, как правило, несколько отстает от продаж), сообщал “Ъ” 11 ноября. Относительно 2019 года поставки в штуках увеличились незначительно, в рамках погрешности, зато в деньгах рост намного более заметный — около 15%, говорит директор департамента «Мобильные средства связи и умный дом» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков: «Ситуация от квартала к кварталу была неоднородная, последние три месяца она стала похожей на такой же период 2019 года, рост замедлился, и связано это было в основном с дефицитом товара».

Кроме того, отметил он, в четвертом квартале произошел большой перекос в сторону Apple, которая «заработала почти половину всех денег рынка».

Разрыв между Sumsung и Apple в денежном выражении сокращается, возражает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, покупка гражданами более дорогих устройств в текущем году была обусловлена тем, что они брали их на более долгий период, чтобы не менять каждый год: «Это традиционная стратегия потребителей в период кризиса». В 2021 году аналитик не ожидает заметного изменения спроса, а рост цен прогнозирует умеренный — в пределах 5%.

Юлия Тишина