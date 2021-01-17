Павел Крашенинников намерен баллотироваться в новый состав Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников намерен вновь баллотироваться в нижнюю палату парламента. Об этом политик заявил в эфире ОТВ.

Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 года в городе Полевском Свердловской области. Окончил Магнитогорский строительный техникум (1983), Свердловский юридический институт (1989), там же аспирантуру (1991).

В 1999 году возглавил Российскую школу частного права. В 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах избирался в Госдуму. Возглавляет комитет по государственному строительству и законодательству. 15 января 2020 года включен в рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции РФ.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года. Помимо господина Крашенинникова в Госдуму вновь планируется баллотировать Антон Шипулин, который в октябре прошлого года вошел в список проверенных кандидатов от «Единой России» (ЕР) на выборы по одномандатным округам.