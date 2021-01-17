Стали известны подробности отстранения от работы главы департамента образования Самары

Фото: Администрация Самары

Руководителя департамента образования Самары Елену Чернегу отстранили от управления ведомством. Следственное управление ГУ МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) в отношении неустановленных лиц. По данным "Ъ-Волга", на следующей неделе Елене Чернеге будет предъявлено обвинение.

Поводом для возбуждения дела стала постановка детей в очередь в детский сад на ул. Ташкентской, 110 в Кировском районе Самары. Он строился в рамках национального проекта «Демография». Региональное министерство строительства сначала объявило о вводе образовательного учреждения в эксплуатацию, однако позже выяснилось, что здание полностью не достроено. В настоящее время следователями устанавливается порядок постановки на учет в очередь департаментом образования для последующего зачисленния детей в недостроенный детский сад. Дошкольное образовательное учреждение строила компания «ПСК-Волга», с которой в настоящее время судится городская администрация, имеющая претензии к подрядчику.

Елена Чернега руководит департаментом образования Самары с 2019 года. Ранее она работала заместителем главы ведомства, а также замглавы Кировского и Железнодорожного районов Самары.

Евгений Чернов