Carrefour и Couche-Tard отказались от слияния в пользу партнерства

Французский и канадский ритейлеры Carrefour и Couche-Tard отказались от идеи слияния. Причиной тому стало вето, наложенное на объединение двух компаний правительством Франции.

В минувшую пятницу министр экономики Франции Брюно Ле Мер встречался с гендиректором Couche-Tard Аланом Бушаром. Бизнесмен пытался убедить французское правительство, пообещав многомиллиардные инвестиции в Carrefour и увеличение штата французского ритейлера. Однако господин Ле Мер оказался непреклонен: «Моя позиция — это вежливое, но четкое и определенное "нет"»,— заявил в пятницу министр.

Вместо слияния компании теперь намерены развивать сотрудничество. «Среди предварительных областей сотрудничества, которые будут изучены,— обмен передовым опытом в области топлива, объединение объемов закупок, партнерство с частными торговыми марками, улучшение потребительского пути с помощью инноваций и оценка путей оптимизации распределения продукции в перекрывающихся сетях»,— говорится в сообщении.

Кирилл Сарханянц