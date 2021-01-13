Ритейлеры Carrefour и Couche-Tard начали переговоры о слиянии

Канадская корпорация Couche-Tard начала переговоры о слиянии с французской сетью продуктовых магазинов Carrefour. Акции последней подскочили на фоне этой новости уже более чем на 15%.

Как отмечается в пресс-релизе Carrefour, переговоры находятся на очень ранней стадии. Их инициатором стал канадский ритейлер, который уже заверил, что сделка будет возможна только при согласии руководства французской компании.

Carrefour является одним из крупнейших ритейлеров мира, ориентируясь прежде всего на формате супермаркетов. Компания работает более чем в 30 странах мира, штат ее сотрудников насчитывает более 320 тыс. человек, а годовой оборот за 2019 год превысил €80 млрд.

Couche-Tard, основанный в 1980 году в Квебеке, в отличие от французского ритейлера, ориентирован на формат мини-маркетов, большая часть из которых расположена на автозаправочных станциях. Собственно, 70% доходов компании приходится на продажу топлива. Кроме того, в магазинах продается ограниченный набор продуктов, газеты и сигареты. Сейчас у канадского оператора более 14 тыс. точек продаж, большая часть из которых находится в США. Компания также работает в странах Северной Европы, Латинской Америки и Азии. Выручка компании по итогам 2019 года составила $54 млрд.

Кирилл Сарханянц