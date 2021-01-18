Автокредитование притормозило

Традиционного сезонного оживления на рынке автокредитования в конце 2020 года не произошло. По сравнению с ноябрем объем выдачи в штуках сократился на 21%, в деньгах — на 11%. На результатах сказалось завершение программ господдержки, которые на протяжении года заметно поддерживали рынок автокредитования. В результате перспективы 2021 года его игроки смотрят с осторожностью, во многом также рассчитывая на поддержку со стороны государства.

Вместо сезонного оживления в декабре минувшего года произошло заметное снижение выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам месяца их было предоставлено всего 70,4 тыс., на 24,4% ниже показателя прошлого года. Общий объем составил 69,8 млрд руб., на 13% ниже прошлогоднего декабря. По сравнению с ноябрем 2020 года сокращение составило 21% и 11% соответственно. Между тем, по данным FrankRG, в предшествующие восемь лет в последний месяц года всегда фиксировался рост объемов кредитования по сравнению с ноябрем (до 33%).

На слабые показатели последнего месяца 2020 года оказало влияние завершение в ноябре госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым предоставлялась скидка на аванс при приобретении автомобиля в кредит, констатируют в «Автостате». Господдержка по итогам 2020 года составила 44% от выдач на новые автомобили, отмечает глава управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Директор департамента розничного автокредитования Русфинанс-банка Алексей Бородавин добавляет, что во втором полугодии доля продаж льготных кредитов максимально достигала 50% от общего объема продаж банка. Как отмечает директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев, ставки субсидировали и банки автопроизводителей, в итоге доля кредитов в розничных продажах росла: так, в Audi — с 33% до 41%, в декабре «индекс штурмовал отметку 50%».

Вместе с тем, по словам гендиректора финансового маркетплейса «Юником 24» Юрия Кудрякова, декабрь традиционно был сезоном «высоких выдач кредитов» на покупку автомобиля из-за многочисленных акций дилеров на машины уходящего года. «В 2020 году большая часть автодилеров отказалась от подобных акций — в результате многие клиенты приняли решение отложить покупку на следующий год»,— добавляет он.

По данным «Автостата», против тенденции снижения автокредитования на рынке новых машин пошел вторичный рынок: в декабре число выдач росло на 2,1%, объем средств — на 22,5%. Руководитель управления автокредитования «Тинькофф» (банк активно развивает продажи бывших в употреблении автомобилей) Кирилл Григорьев отмечает, что после окончания госпрограммы, в конце ноября — начале декабря, отмечался рост спроса на авто с пробегом у дилеров. По итогам года в этом сегменте рост составил 2% и 11,9% соответственно. В «Автостате» говорят о более стабильном спросе на финансовые услуги в сегменте б/у, более быстром росте цен на них в течение 2020 года (см. “Ъ” от 23 ноября), а также меньшем падении рынка в сравнении с новыми автомобилями.

В целом по итогам 2020 года, даже в условиях пандемии и почти полной приостановки выдачи кредитов в весенние месяцы, их объем продемонстрировал пусть и символический, но рост. По данным НБКИ, он составил 755,5 млрд руб., что на 0,8% выше показателя 2019 года. Этот рост был обеспечен за счет увеличения среднего чека (превысил 990 тыс. руб.), так как количество выданных кредитов сократилось почти на 6%, до 896 тыс.

Вместе с тем возобновление программ господдержки c самого начала нового года позволяет участникам рынка надеяться на высокие результаты. Русфинанс-банк за первые две недели месяца выдал больше кредитов, чем за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. ВТБ фиксирует прирост на 13,2% по штукам и на 40,6% в деньгах, причем доля кредитов с господдержкой составила 40%. В 2021 году Русфинанс-банк рассчитывает на рост продаж новых автомобилей в пределах 5–8%.

По оценке Юрия Кудрякова, в случае позитивного прогноза восстановления экономической ситуации можно ожидать, что в 2021 году объем выданных автокредитов достигнет 830 млрд руб., а в количественном выражении приблизится к 1 млн с учетом начала возобновления госпрограммы в 2021 году. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков ожидает не меньших темпов выдачи автокредитов, чем в 2020 году.

Полина Трифонова, Ольга Никитина