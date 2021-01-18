Операторы не уместились на умных экранах

МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Триколор» и другие крупнейшие операторы связи и платного ТВ разочарованы тем, что их видеосервисы не включили в перечень обязательных для предустановки на Smart TV с апреля 2021 года. Операторов даже не позвали и в правительственную комиссию, которая перечень утверждала. Между тем сети таких компаний — основная среда доставки контента, а их видеосервисы охватывают большое количество пользователей, подчеркивают сами участники рынка.

Крупнейшие операторы связи и платного ТВ подготовили обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить в состав правкомиссии по производству и распространению аудиовизуального контента представителей МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», «Триколора» и «Транстелекома» (ТТК). Кроме того, они просят включить свои онлайн-видеосервисы в перечень обязательных с апреля 2021 года для предустановки на смартфоны, ноутбуки и Smart TV, расширив список с 10 до 20 сервисов. “Ъ” ознакомился с копией обращения, его уже подписали часть компаний, после сбора всех подписей оно будет направлено в аппарат вице-премьера, говорят источники в операторах.

Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко сообщил “Ъ”, что список сервисов для предустановки сформирован Минцифры, туда же будут направлены предложения и пожелания операторов, если они поступят.

Правительство утвердило состав комиссии, о которой идет речь, 16 декабря 2020 года. Ее задачи — определять направления производства контента и механизмов его стимулирования, совершенствование законов в этой сфере. В президиум комиссии вошли профильные сотрудники администрации президента и правительства, от участников рынка — представители ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальной медиагруппы» и «Первого канала», в саму комиссию также включены представители «Ростелекома», Сбербанка, «Яндекса», научно-технической службы ФСБ, Института развития интернета, Медиакоммуникационного союза, Ivi и др.

Кроме «Ростелекома», операторы связи представительства в комиссии не получили, и ни один из их сервисов, кроме приложения того же «Ростелекома» Wink, не попал в перечень для предустановки на Smart TV, составленный 22 декабря. В этот перечень также попали Ivi, Okko, More.tv, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала». Но именно сети операторов связи — основная среда доставки контента, а их видеосервисы охватывают большое количество пользователей и обеспечивают трансляцию обязательных телеканалов, напоминают компании в письме господину Чернышенко.

ТТК подписал коллективное письмо, подтвердил представитель этого оператора. Позиция компаний, обеспечивающих доступ к видеосервисам с помощью своей инфраструктуры, должна учитываться при формировании управленческих подходов, участие ключевых операторов в правкомиссии целесообразно, настаивают в ТТК. Операторские видеосервисы имеют большую социальную значимость, у них высокое проникновение, указывают в пресс-службе «МегаФона». В МТС, «Вымпелкоме» и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. Источник в одном из операторов пояснил, что они стремятся попасть в комиссию «для понимания механизма принятия решений, контроля над тем, чтобы решения были объективными, их принятие прозрачным».

«Триколор», по словам его представителя, продолжает выступать за то, чтобы концепция развития телерадиовещания в целом разрабатывалась открыто при участии всей отрасли, включая операторов платного ТВ. В августе операторы жаловались, что их не включили в рабочую группу по подготовке концепции. Как сообщал “Ъ” 24 августа, тогда Российский союз промышленников и предпринимателей просил правительство подключить рынок связи к этому процессу, в котором задействованы только медиахолдинги.

Анна Афанасьева