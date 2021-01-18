Продюсеры вышли из «Комы»

Кинокомпания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и «Большое кино» Сарика и Гевонда Андреасянов договорились о мировом соглашении в рамках процесса о провалившемся в прокате фильме «Кома». «Марс Медиа» отказалась от части претензий в обмен на права на сам фильм, а также другую картину Сарика Андреасяна — «Робо». Юристы называют условия нестандартными, допуская, что они станут прецедентом для других участников кинорынка.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» (принадлежит продюсеру Рубену Дишдишяну) к ООО «Кинокомпания "Большое кино"» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов по итогам мирового соглашения, следует из опубликованного в базе суда определения от 29 декабря.

Иск «Марс Медиа» на 50 млн руб. связан с инвестициями в проект «Большого кино» «Кома» — фантастический полнометражный фильм, который вышел в прокат 30 января 2020 года, сообщал “Ъ” 13 июля. «Большое кино» заявляло, что деньги вернуть не удалось, потому что из-за пандемии проект потерял потенциальные доходы от зарубежного проката. Помимо «Большого кино» и «Марс Медиа» картину финансировали киностудия КИТ (входит в «Газпром-медиа») и Fresh Film Армена Ананикяна, а также государственный Фонд кино, который выделил «Большому кино» 40 млн руб. безвозвратно и 60 млн руб. в кредит. Бюджет «Комы», по словам продюсеров, составил 250 млн руб., в российском прокате фильм собрал 151 млн руб.

По данным суда, мировое соглашение предполагает, что «Марс Медиа» отказывается от требований на 50 млн руб. взамен на компенсацию в размере 20 млн руб. и права на фильмы. Так, «Большое кино» обязуется выкупить права на фильм «Кома» у Fresh Film и права на фильм «Робо» Сарика Андреасяна у компании «Лаборатория кино» и передать их «Марс Медиа» и киностудии КИТ. Стоимость прав на каждый фильм составит 10 млн руб. «Марс Медиа» и КИТ смогут получать доходы от продажи прав на фильмы в дальнейшем, следует из материалов суда, а Fresh Film сохранит права на сьемку римейков и сиквелов, а также сможет использовать персонажей в рекламе и видеоиграх.

«Большое кино» намерено выполнить обязательства перед «Марс Медиа» и Фондом кино, заявил “Ъ” Гевонд Андреасян. «Мы будем зарабатывать на других картинах и поэтапно закрывать долг по графику, по которому уже выплатили 7,5 млн руб.»,— уточнил он. В «Марс Медиа» отказались от комментариев.

Подобное соглашение — редкий случай для кинорынка, говорят опрошенные эксперты. «Продюсеры в принципе не часто доводят дело до суда и договариваются между собой на самых разных условиях, единой практики тут нет»,— отмечает один из участников рынка. Основная масса судов в отношении инвестиций в производство фильмов проходят с участием Фонда кино, который, как правило, ни на какие мировые соглашения не идет, добавляет адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Права на провалившийся в прокате фильм зачастую не интересны инвесторам, отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Мировое соглашение — скорее компромисс для «Марс Медиа», чем выгодная сделка, так как компания гарантированно получает по нему только половину долга, полагает Людмила Лукьянова. Чтобы вернуть все вложения и получить доход, указывает она, необходимо дополнительно инвестировать в продвижение фильмов «Кома» и «Робо».

Редко складывается так, что обе стороны довольны мировым соглашением в равной степени, отмечает управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Истец, наверное, мог бы добиться решения суда о требуемых 50 млн руб., но взыскать их могло бы быть сложней, чем получить оговоренную в итоге компенсацию и права на фильмы, рассуждает эксперт. Такое неординарное соглашение, по его мнению, может сформировать «хороший прецедент» для споров в контентных отраслях, где сама интеллектуальная собственность может выступить средством урегулирования спора.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева