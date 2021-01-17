Оман закроет сухопутные границы из-за коронавируса

Граничащий с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами Оман закроет свои сухопутные границы на неделю, сообщает агентство ONA. Ограничение вступит в силу в понедельник, 18 января, вечером. Оно вводится для сдерживания распространения коронавируса.

Мера может быть продлена, сообщает ONA со ссылкой на решение комитета по чрезвычайным ситуациям.

В начале января власти Саудовской Аравии отменили ограничение на въезд в страну, который вводился из-за появления нового штамма коронавируса. Запрет действовал с 21 декабря. Иностранцев будут пускать в Саудовскую Аравию, если они больше двух недель находились вне Великобритании, ЮАР и других стран, где распространяется более заразная мутация коронавируса.