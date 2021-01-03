Саудовская Аравия сняла запрет на въезд в страну

Власти Саудовской Аравии отменили ограничение на въезд в страну, который вводился из-за появления нового штамма коронавируса, передает агентство SPA. Запрет действовал с 21 декабря.

Иностранцев будут пускать в Саудовскую Аравию, если они больше двух недель находились вне Великобритании, ЮАР и других стран, где распространяется более заразная мутация коронавируса. Необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус и провести от 3 до 14 дней в изоляции в зависимости от страны, из которой прибывает иностранец.

Саудовская Аравия закрыла границы после того, как премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новая мутация коронавируса предварительно заразнее на 70%. Из-за этого в декабре десятки стран закрыли авиасообщение с Великобританией.

Подробнее — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».