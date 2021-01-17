Из Петербурга отправились первые в 2021 году «Лыжные стрелы»

В воскресенье, 17 января, с Финляндского и Московского вокзалов Петербурга отправились первые в этом году бесплатные электропоезда для любителей лыжного спорта. Традиционные «Лыжные стрелы» проследовали до станций Орехово и Шапки.

В Петербург электрички вернутся сегодня вечером. В дальнейшем «Лыжные стрелы» будут также отправляться 23 и 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14, 20 марта. Получить бесплатные билеты на них можно в отделах физической культуры и спорта районных администраций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по заявлению спорткомитета, в случае неблагоприятных погодных условий или ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса сроки проведения массовых лыжных стартов в Петербурге могут быть скорректированы.