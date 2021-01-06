06 января, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Первые «Лыжные стрелы» отправятся из Петербурга 17 января

Традиционные бесплатные поезда под названием «Лыжные стрелы», на которых петербуржцы смогут добраться до лыжных трасс в Орехово и Шапках, в наступившем году стартуют 17 января. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

В 2021 году «Лыжные стрелы» будут отправляться с Финляндского и Московского вокзалов 17, 23, 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля, а также 6, 14 и 20 марта.

При этом в спорткомитете уточнили, что в случае неблагоприятных погодных условий или ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса сроки проведения массовых лыжных стартов в Петербурге могут быть скорректированы.

Напомним, что в феврале и марте прошлого года «Лыжные стрелы» в Петербурге были полностью отменены из-за начала пандемии.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Экспертное мнение

Конференции Ъ СПб

Новости компаний | все

Конференции Ъ СПб

Профиль пользователя