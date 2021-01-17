Полиция не пускает в Москву петербургских оппозиционеров и журналистов

Петербургская полиция провела ряд задержаний активистов и журналистов, собиравшихся в Москву встречать оппозиционного политика Алексея Навального, который возвращается после лечения в Берлине. Утром 16 января был задержан член «Открытой России» (закон обязывает “Ъ-СПб” указывать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов) Дмитрий Скурихин, а также его автомобиль, на котором он собирался ехать в столицу. Возле своего дома в тот же день была задержана активистка Александра Шашок.

Вечером с поезда Санкт-Петербург – Москва были сняты глава штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Также был задержан автор Telegram-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов. Всем троим заявили, что они задержаны по КУСП (книга учета совершенных правонарушений), но записи гражданам показаны не были, а самих их отпустили без протоколов.

Уже сегодня, 17 января, в Пулково при попытке вылететь в Москву задержали администратора Telegram-канала «АгитРоссия» Павла Иванкина и двух активистов Либертарианской партии Алексея Барича и Александра Края. Первых двоих отпустили без протоколов, а на господина Края хотят составить протокол за неизвестную акцию.

Вскоре на стойке регистрации полицейские забрали фотографа, в том числе сотрудничающего с “Ъ-СПб” Давида Френкеля. Сотрудники сказали, что им поступило сообщение, что он якобы может быть организатором или участником массовых беспорядков.

Олег Дилимбетов