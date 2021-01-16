Машину члена «Открытой России» задержали после анонса автопробега для встречи Навального

Член «Открытой России» в Ленинградской области (закон обязывает “Ъ-СПб” указать, что организация внесена в реестр так называемых «иностранных агентов») Дмитрий Скурихин был задержан на своем автомобиле с детьми. Об этом он сам рассказал “Ъ-СПб”.

По словам сотрудников ГИБДД, у него не читается Vin-номер. Сам же господин Скурихин прочитать его в состоянии. Сейчас машина задержана и находится на стоянке у 114 отдела полиции Ленобласти. Вчера оппозиционер публично заявил, что намерен ехать в Москву 17 января, чтобы встретить возвращающегося после лечения в Берлине Алексея Навального. Уже сегодня, когда он вез детей на урок музыки, его преследовали три машины полиции.

Подобная ситуация произошла весной минувшего года — тогда автомобиль Дмитрия Скурихина был задержан на тех же основаниях. Связывал он это с лозунгами, написанными на бортах его машины: «Скажи Путину нет» и «Не признаю Путина президентом».

Олег Дилимбетов