Генконсул США в Екатеринбурге опровергла информацию о прекращении дипмиссии на Урале

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла сообщение о прекращении дипломатической миссии на Урале.

«Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне. А, может быть, читали, что я в Нью-Йорке. На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Да, наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, мы будем держать вас в курсе новостей», — заявила госпожа Сторроу на видео, опубликованном в facebook-аккаунте генконсульства.

Напомним, в середине декабря стало известно, что генконсульство США в Екатеринбурге приостановит работу, а генконсульство во Владивостоке будет закрыто. Отметим, что генконсульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. Деятельность генконсульства во Владивостоке в марте была приостановлена полностью из-за пандемии коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке не отразится на российско-американских отношениях. По его словам, данные генконсульства уже давно не осуществляли свои основные функции — предоставление консульских и визовых услуг.