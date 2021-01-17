Адвокат Трампа рассказал о подготовке защиты президента от импичмента

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что намерен оспорить обвинение своего подзащитного в призывах к насилию. Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте господина Трампа из-за подстрекательства к мятежу.

«Они утверждали, что всякий раз, когда Трамп говорит о фальсификациях на выборах — или я, или кто-либо еще, он призывает к насилию, потому что его слова не соответствуют действительности.— Цитирует ABC News господина Джулиани.— Что ж, если вы (демократы.— “Ъ”) сможете доказать это или хотя бы сделаете свою точку зрения достаточно правдивой, мы перестанем спорить». Господин Джулиани подтвердил, что работает в составе команды защиты президента в предстоящем процессе по делу об импичменте.

Нижняя палата Конгресса США одобрила импичмент господина Трампа в количестве 232 ее представителей, против проголосовали 197. Обвинение в «подстрекательстве к восстанию» связано с нападением сторонников президента на Капитолий 6 января. Резолюцию еще должен рассмотреть Сенат, это может произойти сразу после инаугурации Джо Байдена 20 января.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».