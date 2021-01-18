Тинтин ушел из семей

На парижских торгах аукционного дома Artcurial «Вселенная создателя Тинтина» продано более сотни работ бельгийца Эрже (псевдоним Жоржа Реми, 1907–1983), придумавшего самого знаменитого в мире героя комиксов. Аукцион поставил очередной рекорд на произведения художника. Эскиз обложки первого издания альбома «Голубой лотос» 1936 года был куплен за €3,2 млн. Теперь это еще и самый дорогой экземпляр книжной графики, проданный с молотка. О том, как «Голубой лотос» поссорил две равно уважаемые семьи, рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В Женеве на привокзальной площади стоит отель «Корнавен». Именно там я встретил лет двадцать назад скульптурную группу — мальчика с белым фокстерьером. На мой наивный вопрос, что тут у них за монументальная пропаганда, портье ответил с такой обидой, как будто бы я не узнал памятник Ленину у Финляндского вокзала:

— Это Тинтин, месье! Тинтин побывал в нашем отеле во времена «Affaire Tournesol». Агенты бордюров по указанию Плекси-Гласа похитили Турнесоля, но Тинтин с капитаном Хэддоком разрушили злодейские планы, месье!

Я осторожно поблагодарил сумасшедшего, но слова его запомнил. Так я впервые познакомился с Тинтином и вскоре стал поклонником «Приключений». Мне страшно понравились легкая и энергичная графика Эрже и смешные, несколько старомодные диалоги, и я пожалел, что нам не давали эти книги в школе на уроках литературы вместо «Тристана и Изольды».

В мире есть два всемирно знаменитых бельгийца, и оба — литературные герои. Эркюль Пуаро и Тинтин (мы так и не решили до конца, как на русском писать его французское имя — Тантан, Тентен, Тэнтэн или Тинтин). Трудно сказать, кто из них в мире известнее: частный сыщик с набриолиненными усами или храбрый журналист с хохолком. Но если первого мы знали давно сначала по книжкам, а потом и по фильмам, то Тинтин вплоть до спилберговской «Тайны "Единорога"» был в списке нежелательных иностранцев. Первая книга о нем называлась «Тинтин в Стране Советов», и, ясное дело, в Стране Советов его с тех пор видеть не хотели.

Эрже наш современник, он умер в 1983 году. С тех пор он стал героем аукционов, его графика стоит миллионы. Один только парижский Artcurial уже успел продать восемь из десяти самых высоко оцененных на торгах листов приключений Тинтина. Прошлый рекорд был поставлен 24 мая 2014 года, когда форзацы комиксов ушли за €2,6 млн. Эскиз обложки к «Голубому лотосу», квадрат 34 x 34 см, был одним из последних легендарных листов, еще не выходивших на торги. Эксперт аукциона Эрик Леруа говорит, что он охотился за ним 30 лет. Работу выставили на торги наследники Луи Кастермана, знаменитого издателя Эрже. Именно Casterman начало печатать комиксы бельгийца как произведения искусства.

А вот в том, как эскиз оказался в семье Кастерман, ясности нет. Об этом наследники издателя долго спорили с наследниками Эрже.

Кастерманы утверждали, что эскиз обложки художник подарил Жан-Полю, семилетнему сыну Луи, и что мальчик сложил доставшуюся ему картинку вшестеро и хранил у себя в шкафу — отсюда следы заломов на бумаге. Сначала эту версию не оспаривали — даже тогда, когда в 1988 году эскиз впервые показали на выставке «Эрже-иллюстратор, 60 лет приключений Тинтина» в брюссельском Музее коммуны Иксель.

Но теперь наследники Эрже — его вдова Фанни Реми и ее муж Ник Родвелл, основатели Fondation Moulinsart, которому принадлежат все мыслимые тинтиновские права,— считают, что речь идет о невозвращенном художнику эскизе, что издатель попросту «зажал» работу. «Я убежден, что этот рисунок был украден у Эрже семьей Кастерман»,— сказал Ник Родвелл корреспонденту Paris Match.

Один из видных тинтиноведов Филипп Годдан тоже считает, что речь идет не о подарке ребенку, а об эскизе, который художник переслал в издательство по почте, сложив его так, чтобы уместить в конверт. Эксперт объясняет это дырочками от степлера на полях рисунка, которые соответствуют другим дырочкам на листе сопроводительного письма. Мне эта версия показалась правдоподобной, когда я рассматривал рисунок в зале парижского Artcurial: лист был сложен слишком аккуратно, я бы сказал, не по-детски, что, впрочем, не исключает последующего подарка ребенку, в конце концов Эрже посылал по почте еще не трехмиллионную ценность.

Проблема хранения оригиналов и авторских прав на них вообще появилась в издательствах не так давно. Часто художники книги и фотографы считали свои работы лишь ступенькой к печати. После изготовления форм издательство могло их хранить, могло вернуть, а могло и выбросить. Эрже печатали много, к концу жизни — в его собственном издательстве. Его работ немало в частных руках. Обложка к «Голубому лотосу» была лишь частью продажи, названной «Вселенная создателя Тинтина», хотя и очевидной звездой этой вселенной. На торгах была хорошо видна разница между оригиналами, оцененными в десятки и сотни тысяч евро, и тиражами, стоившими всего несколько тысяч. А среди оригиналов дороже были, конечно, единоличные работы Эрже, чем вещи, сделанные в его студии, когда художник поставил Тинтина на поток.

Европейские любители комиксов — секта. Если вы скажете им, что Эрже — это Тинтин, они с плохо скрываемым презрением напомнят вам, что были ведь другие герои: Пополь и Виржини, Джо, Зетт и Жоко, не говоря уже о Квике и Флюпке. Но именно Тинтин стал культовым персонажем. Конечно, выражение «культовый персонаж» означает лишь то, что его возводит в культ меньшинство, люди, которые, подобно портье в «Корнавене», как дважды два знают, кто такой Растапопулос, что за голос у Бьянки Кастафьоре, чем Дюпон отличается от Дюпона и почему профессор Турнесоль похож на Огюста Пикара. Но это очень влиятельное меньшинство: за «Голубого лотоса» сражались сразу три соперника, не испугавшихся эстимейта в €2,2–2,8 млн. Эскиз обложки был куплен в итоге за €3,2 млн чистыми и €3,8 млн с аукционными процентами и стал самым дорогим рисунком Эрже и самым дорогим листом комикса. Герой презренной поп-культуры обрел облик культурной ценности, а с культурной ценностью не поспоришь, за нее никаких денег не жаль.