Альпинисты впервые взобрались на вершину Чогори посреди зимы

Группа шерпов-альпинистов из Непала впервые провела успешное зимнее покорение вершины Чогори — второй по высоте вершины Земли, также известной как K2, сообщило агентство по организации подъемов на высокогорные вершины Seven Summit Treks.

Чогори расположена на границе Китая и Пакистана, ее высота над уровнем моря — 8610 м.

«Дикая гора Каракорума покорена зимой, в самый опасный сезон. Непальские альпинисты наконец-то достигли вершины… днем в 17:00 по местному времени»,— сообщили организаторы в Twitter. За 10 м до вершины скалолазы собрались в группу, чтобы вместе добраться до наивысшей точки трека.

Непальская команда была одна из нескольких, участвовавших в первом восхождении на Чогори посреди зимы. При попытке покорить вершину погиб испанский альпинист Серхио Минготе. Reuters отмечает, что 49-летний господин Минготе за последние два года покорил семь вершин выше 8000 м без необходимости в резерве кислорода.