В Татарстане до утра закрыли автотрассы из-за метели

В Татарстане с 18:30 субботы до ориентировочно 02:00 воскресенья закрыли федеральную автотрассу М-7 для рейсовых автобусов, грузового транспорта и такси.

Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ со ссылкой на подразделения Росавтодора.

Также закрыты участки дорог Р-239 (Казань – Акбулак), А-295 (Йошкар-Ола – Зеленодольск), Р-241 (Казань – Ульяновск).

Причиной является сильный снег и ограниченная видимость. По прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до утра 17 января: местами метель, сильный ветер порывами до 16 м/с, на дорогах снежные заносы.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"