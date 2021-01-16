От COVID-19 в Петербурге вакцинировали более 7 тыс. пожилых граждан старше 60 лет

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге проведена 7042 гражданам старше 60 лет. В числе привитых — 3656 медицинских работников, 2954 работника сферы образования, 648 соцработников и 479 сотрудников силовых структур. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности с начала вакцинации в Петербурге прививку от коронавируса сделали 21 872 человека, из которых 3475 полностью закончили цикл вакцинации, получив две дозы препарата.

Ранее “Ъ-СПб” писал, в город поступило 42 692 доз вакцины. Все они развезены по поликлиникам, в которых есть прививочные пункты.