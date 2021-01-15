Прививку от коронавируса сделали почти 20 тыс. петербуржцев

По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, прививку от COVID-19 сделали 19 885 жителей города, из которых 2592 уже закончили цикл вакцинации.

За последние сутки в Петербурге первично привито 1408 человек, вторично — 797, итого выполнено 2205 инъекций.

В общей сложности в город на сегодняшний день поступило 42 692 доз вакцины. Доставлено в поликлиники — 34 292, остаток на фармбазе составляет 8400. Остаток в поликлиниках — 14 407 доз препарата.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на вечер 15 января количество пациентов, находящихся под наблюдением из-за подтвержденного лабораторным методом COVID-19, в Петербурге составляет 69 804 человека. За медицинской помощью за последние сутки в городе обратились 3274 больных коронавирусом.