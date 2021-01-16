Глава Сахалина пообещал не вводить бейджи для привитых без обсуждения с обществом

Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что бейджи для привитых от коронавируса и другие меры не будут принимать, не посоветовавшись с гражданами. Ранее он сказал, что для прошедших вакцинацию могут ослабить ограничения, например, они смогут не носить маски. Подтверждением будут служить бейджи.

В Сахалинской области зарегистрировано 17 953 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 127 заболевших. Умерли 20 человек, выздоровели 14 959.

«Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем. Наша цель — формирование коллективного иммунитета. Для нас важны как общественное здоровье, так и мир в обществе»,— приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

Решение об ослаблении ограничений для привитых от COVID-19. В частности, эксперты считают, что маски стоит носить и после вакцинации, поскольку сохраняется риск, что человек еще может быть переносчиком и представлять угрозу для окружающих. Также некоторые возмутились «маркировкой» людей.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Сахалин введет "коронавирусные бейджи"».